Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek razgrnilo osnutek državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj v dolžini 30 kilometrov. Načrt, ki ga je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, med drugim predvideva dograditev drugega tira ter nekatere spremembe vstopnih postaj. Spremenjena trasa naj bi po napovedih ministrstva pomagala prometno razbremeniti gorenjske občine in železnico. Oziroma, kot so zapisali v izjavi, »da železniški promet ponovno postane konkurenčen cestnemu«. Progo načrtujejo s ciljno hitrostjo 160 kilometrov na uro za potniške vlake in štirideset kilometrov manj za tovorne. Pri tem so poudarili, da bo zaradi ciljne hitrosti potrebna sprememba določenih odsekov proge. Prenova železniške povezave bo na kar nekaj odsekih posegla v prostor vseh občin, vključno z Ljubljano. Trasa se bo precej premaknila na območju Medna, Reteč in južnega dela Kranja. Javna razprava o predlagani trasi bo potekala do 26. junija. Pristojno ministrstvo bo do takrat občanom Ljubljane, Medvod, Škofje Loke, Kranja in Naklega predstavilo načrte še na vrsti javnih posvetovanj v vsaki izmed omenjenih občin.

Ministrica miri krajane

Sprememba posameznih odsekov trase bo gotovo vplivala na kvaliteto življenja številnih občanov. Za izvedbo pa bodo potrebne tudi obsežne razlastitve. Obseg razlastitev bo znan po tem, ko bo predvidoma do konca poletja dogovorjena končna izvedba prenovljene železnice. Dolgo napovedana proga je bila že lani deležna polemik, saj je ušla informacija, da bi za predlagano traso morali porušiti nekaj hiš v naselju Orehek. Tamkajšnji krajani so se zaradi nasprotovanja domnevni trasi združili v civilno iniciativo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je predstavitev uradnega predloga pospremila z zagotovilom občanom Orehka, da so samo preverjali možne variante trase. »Izbrana varianta skozi Labore je osnovna rešitev, saj trasa skozi Orehek nikoli ni bila izbrana kot najboljša. Vedno je treba najprej poslušati stroko, ki presoja vrsto argumentov z vidika okolja, ljudi, ekonomike in družbene sprejemljivosti,« je ministrica pomirila strahove občanov Kranja.

Postaja v Stanežičah, predor mimo Medna

Pomemben korak, da bo železnica res bolj konkurenčna avtomobilu, bo tudi ureditev nove postaje Stanežiče v bližini istoimenskega parkirišča P+R, ki trenutno bolj ali manj sameva. Na tem območju ljubljanska občina dolgoročno načrtuje tudi selitev sedeža LPP in gradnjo večjega števila neprofitnih stanovanj. Bo pa imela železnica na tem delu spremenjeno traso in bo zaobšla Medno, ki bo v prihodnosti tako ostalo brez železniške postaje. Bo pa po naselju poimenovan predor, ki bo šel po trasi nekaj sto metrov južno od sedanje proge, ki vodi tik ob Savi. Naprej od Medvod bo šla trasa nekaj sto metrov severno od sedanje, premaknila pa se bo tudi postaja Reteče. Med postajo Medvode in Retečami je predviden »pokriti kop Svetje«. Tik pred Kranjem bo spet daljši predor Labore. Predor Medno bo dolg 875 metrov, predor Labore pa kar 2105 metrov.

Omenjeni DPN je del širšega koridorja »Zahodni Balkan«, ki bo povezal Ljubljano z državno mejo pri Jesenicah in je del vseevropskega prometnega omrežja (Trans-European Transport Network). Pri tem so na ministrstvu izpostavili, da je naslednji korak do koridorja ureditev DPN Kranj–Jesenice–državna meja.

Do 20.000 potnikov V Koaliciji za trajno politiko so že lani objavili stališče, da bi z modernizacijo in uvedbo dvotirne proge Kranj–Ljubljana lahko v jutranji konici prepeljali tudi do 20.000 potnikov. Na obstoječi progi je že zdaj mogoča razmeroma visoka potovalna hitrost, saj vlaki dosežejo hitrosti tudi do 110 kilometrov na uro. Trenutna prometna razporeditev sicer omogoča, da za pot v Ljubljano vsako jutri zagotovijo 4500 sedežev. Pot iz Ljubljane do Škofje Loke traja 23 minut, do Kranja pa 31 minut. Pri tem so v koaliciji opozorili, da bodo vlaki z modernizacijo hitrejši, dvotirna proga pa bo omogočala tudi uvedbo hitrih vlakov. Na omenjeni progi že drugo leto vozijo tudi dvopodni vlaki, ki bodo po modernizaciji brez težav dosegali predvideno hitrost 160 kilometrov na uro.