Da je bila naša slutnja upravičena, se je potrdilo že takoj včeraj zjutraj, ko smo dobili prve vesti o obnašanju škotskih navijačev v bavarski prestolnici Münchnu. Od tam so namreč poročali, da so Škoti prišli v bare okoli 12. ure, ob 16. uri pa so gostincem zaloge piva že povsod povsem »posušili«. »Kako je mogoče, da jim je zmanjkalo pijače?« so se poročevalcem nad »ekonomiko« münchenskih gostincev pritoževali očitno zelo žejni severni Otočani.

No, če to o pijači drži, potem so Škoti nemško oceno o porabi 350 evrov na navijača izpolnili, še preden se je prva tekma sploh začela. Očitno tudi nemško računovodstvo ni več tako zgledno kot nekoč. Ko gre za nogomet, tudi njim odpove pamet.