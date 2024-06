42-letna Kate je razkrila, da ima tako dobre kot slabe dni medtem ko prestaja preventivno kemoterapijo za neznano obliko bolezni.

Povedala je, da jo je osupnilo število dobrih želja, ki jih je prejela ona in njena družina, odkar je v čustvenem videu marca objavila svojo diagnozo.

Catherine, Princess of Wales, is expected to make her first public appearance this weekend since she announced she was being treated for cancer https://t.co/vcCOCV1oSAhttps://t.co/vcCOCV1oSA