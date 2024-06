Kam nese pot kmalu bivše evroposlance?

Na letošnjih evropskih volitvah v Sloveniji so ob ponovni kandidaturi brez novega mandata in evropske plače ostali Franc Bogovič, Milan Brglez, Klemen Grošelj in Ljudmila Novak. Preverili smo, kaj bodo počeli v prihodnje. Brglezu se obeta položaj na pravosodnem ministrstvu.