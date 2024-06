Prvi gol Wirtza!

🚨🚨| GOAL: FLORIAN WIRTZ SCORES THE OPENER!! Germany 1-0 Scotland #euro2024pic.twitter.com/fOU7v6s6Db — Transfer Sector (@TransferSector) June 14, 2024

Današnja prva tekma poteka v znamenju Škotov in Nemcev, trikratnih evropskih prvakov, ki so nazadnje slavili leta 1996. Škoti so doslej zgolj trikrat igrali na EP. Pred tekmo bo Evropska nogometna zveza počastila nemško legendo Franza Beckenbauerja, kapetana zmagovite nemške ekipe iz leta 1972, ki je letos žal umrl. Pokal Henryja Delaunayja bodo na igrišče prinesli Beckenbauerjeva žena Heidi ter kapetana nemških ekip iz let 1980 in 1996, Bernard Dietz in Jürgen Klinsmann.

Škotska je med kvalifikacijami pokazala, da lahko preseneti, saj je premagala Španijo in Norveško. Vendar pa je ekipa zmagala le enkrat v zadnjih 13 tekmah proti Nemčiji, in to je bilo pred več kot 25 leti, z 1:0 na prijateljski tekmi aprila 1999.

Škotski navijači so v velikem številu prisotni v južnonemškem mestu München, saj se bliža začetek evropskega prvenstva, ki se bo začelo v petek.

Na tiskovni konferenci v četrtek je škotski selektor Steve Clarke za Euronews povedal, da je svoji ekipi vcepil mantro »spoštuj vse in ne boj se nikogar« ter dejal, da je prepričan, da bo njegova ekipa opravila svojo nalogo, saj si Škotska prizadeva prvič uvrstiti v izločilne boje na velikem turnirju.

V Nemčiji se je zbralo veliko Škotov

Marienplatz, Munich. It’s so full of Scotland fans that the local police are stopping anyone else from getting in. Everyone is having a really lovely time — Germans and Scots. pic.twitter.com/B4RrCDh4F4 — Sam Dean (@SamJDean) June 14, 2024