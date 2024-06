Optimizem volitev je prežet s strahom

Po nedeljskih evropskih volitvah lahko vse strnemo v star izrek: na Zahodu nič novega. Evropa je vse bolj stara in vse manj ambiciozna. Nekako sprijaznjena z dejstvom, da bo počasi odmrla. Stara dilema oziroma aktivistična parola, da bo družba prihodnosti komunizem ali barbarstvo, je trdno na strani slednjega. Ni več govora o komunizmu, še manj o socializmu, in vedno več o vsem, kar nas poganja v totalno barbarstvo. Kmalu se bo govorilo le še o nacionalizmih in ekscesih. O argumentih moči in argumentih orožja. Arhitektom je uspelo na celi črti. Arhitektom, ki so vse stavili na nezaupanje, dvom in strah.