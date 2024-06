Na STA se je obrnil bodoči doktorski študent, ki je zapisal, da se je na nekaterih fakultetah ljubljanske univerze pred kratkim zaprl prvi rok prijav za vpis na doktorske programe, a se mnogi niso vpisali, ker jim na referatih niso mogli potrditi ali zanikati, če bo letos sofinanciranje za njihov doktorski študij zagotovljeno, kot je bilo to v preteklih letih, ko je država sofinancirala skoraj 90 odstotkov šolnine. Glede na uredbo o sofinanciranju doktorskega študija bi moral minister sklep univerzam poslati do 15. aprila, kar pa se ni zgodilo.

Z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so za STA odgovorili, da uredba o sofinanciranju doktorskega študija v 3. členu sicer določa, da minister, pristojen za visoko šolstvo, določi sredstva za sofinanciranje doktorskega študija z letnim sklepom najpozneje do 15. aprila, a tega letos še ni storil.

Na ministrstvu pravijo, da je to le instrukcijski rok. »Sklep za sofinanciranje doktorskega študija je v pripravi in ga bodo javni visokošolski zavodi prejeli v juniju. Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se namreč določajo v skladu s proračunskimi možnostmi,« so navedli.

Kot so pojasnili, ministrstvo sklepa za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2024/2025 ni moglo izdati, dokler niso bila znana izhodišča za rebalans proračuna za leto 2025, saj želi ministrstvo za prihajajoče študijsko leto zagotoviti sredstva v enakem obsegu, kot lani - to je štiri milijone evrov, od tega bo pol milijona evrov iz letošnjega proračuna, 3,5 milijona evrov pa iz proračuna za leto 2025.

Javni visokošolski zavodi so bili po navedbah ministrstva neformalno obveščeni, da bo ministrstvo sofinanciralo doktorski študij, res pa iz prej pojasnjenih razlogov niso vedeli v kolikšnem obsegu.

Kandidati lahko prijavo za vpis na doktorske študijske programe (brez stroškov) oddajo brez obveznosti, da bi se morali tudi vpisati, če so sprejeti po koncu izbirnega postopka, so še zapisali na ministrstvu.

Za vpis v 1. letnik doktorskih programov za študijsko leto 2024/2025 je na voljo 1624 vpisnih mest, kar je 19 več kot lani. Na univerzah v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter na novomeški fakulteti za informacijske študije je skupaj razpisanih 76 doktorskih programov z vseh področij. Prvič sta razpisana dva nova doktorska programa: umetnost na ljubljanski univerzi in anglistične študije na mariborski.