Luka Elsner

Največjo odliko slovenske reprezentance vidim v njeni koheziji, v enotnosti, saj imajo od prvega do zadnjega vsi isti cilj. Veliko zaslug za to gre selektorju Keku in tudi igralcem, ki so se v ta projekt podali z vsem srcem. Ekipa ima dušo in vsaka taka ekipa lahko daleč pride, ne glede na težko skupino, ki jo imamo. Mislim, da lahko pomanjkanje izkušenj, saj nas že nekaj let ni bilo na velikih tekmovanjih, nadomestimo z entuziazmom, željo, tudi s povezanostjo, ki nas trenutno krasi. Na eni tekmi, v enem dnevu lahko vsakogar premagamo, kar smo dokazali na prijateljski tekmi s Portugalsko. Kajti če nekdo ne bo popolnoma pripravljen na tekmo z nami, moramo to priložnost izkoristiti. Seveda bo težko, a upanje obstaja, ker nam je ta reprezentanca dala to upanje. Zame so glavni favoriti za naslov prvaka Francozi, ker imajo kontinuiteto na mestu selektorja. Potem je tu še Mbappe, ki bo želel veliko dokazati, nevarni pa bi lahko bili tudi Angleži.

Sašo Udovič

Uvrstitev na evropsko prvenstvo so si fantje priborili in zasluženo so na njem. Želim si le, da bi uživali v igranju, polnih stadionih in evforiji, ki je ob takšnih tekmovanjih vedno prisotna. Prepričan sem, da bodo imeli vso podporo javnosti. Če bodo pokazali podobno igro, kot so jo na večini tekem v kvalifikacijah, se lahko nadejamo dobrega izida. Sam v tej ekipi ne vidim pomanjkljivosti, res je, da morda z izjemo Jana Oblaka nimamo velikih zvezdnikov, toda vsaka tekma se začne z 0:0. Ena največjih prednosti te reprezentance je v njenem moštvenem duhu, ker igrajo vsi za enega, eden za vse, navdušuje pa tudi njihova nepopustljivost. Veliko bo odvisno od dnevne forme, razpoloženja, taktike, poškodb, ampak kot rečeno, verjamem v te fante. Skupina je težka, toda na EP lahkih skupin ni in vsakdo, ki se je nanj uvrstil, si je to zaslužil. V nogometu na takšnih tekmovanjih ni eksotikov, nimam pa izrazitega favorita za evropski naslov.

Slaviša Stojanović

Razen Angležev, ki so favoriti v naši skupini, so preostale tri ekipe zelo izenačene, zato bo pomembno, kako bodo začele EP. Mislim, da je naša reprezentanca dobro vkomponirana in motivirana za prvenstvo, igra kompaktno, pragmatično in izkoristi skoraj vsako priložnost. Njena odlika je tudi v tem, da so nosilci igre že nekaj časa skupaj, in prepričan sem, da bo težak zalogaj za vsakogar. So tudi minusi, ki jih bo treba čim bolj skriti. Morda bo treba žogo več držati v svojih nogah, da se drži kontrola igre, kajti če bo Slovenija pod stalnim pritiskom, bo to voda na mlin nasprotnikom, saj se bodo v tej kompaktni formaciji lahko pojavile razpoke. Favorit naše skupine je Anglija, o napredovanju pa bodo odločale medsebojne tekme med Slovenijo, Dansko in Srbijo. Težko bi napovedal, katera reprezentanca je najresnejši kandidat za naslov, ker že nekaj časa nobena ne odstopa. A sem prepričan, da bo ena od reprezentanc iz ozadja prišla zelo daleč.

Ermin Raković

Po eni strani imamo zelo težko skupino, po drugi pa ne, saj bomo lahko igrali neobremenjeno. Pomembno bo, kako bomo odprli EP z Dansko. Da z njo lahko igramo, smo videli v kvalifikacijah, in če bomo imeli svoj dan, se lahko zgodi marsikaj. Podobno velja tudi za Srbijo, ki nas – razen predlani v ligi narodov – še nikoli ni premagala. V primerjavi z njimi igra naša reprezentanca bolj disciplinirano. Če bodo Srbi imeli svoj dan, nas lahko premagajo, a verjamem v našo disciplino, organiziranost in odgovornost. Imam visoka pričakovanja, kajti imamo dobro ekipo, motivirano, ki ve, za kaj gre, vzpostavljen je dober sistem igre, Kek pa je v teh letih dobro spoznal fante in ve, kako delujejo. Glede posamične kakovosti igralcev morda res nismo najmočnejši, toda nogomet je seveda kolektivna igra. Še enkrat, veliko bo odvisno od prve tekme; če jo bomo odigrali dobro, nam bo veliko lažje. Nimam enega favorita za končno zmago, jih je preveč.

Jože Prelogar

Anglija, Francija in Nemčija so najbližje naslovu prvaka, kamor pa ne bi uvrstil Hrvaške, ki ima prestaro ekipo. No, lahko pa še kdo preseneti. Slovenska reprezentanca je zelo dobro vodena, pomembno pa je, da je močna kot ekipa. To je potrdila na večini tekem v kvalifikacijah in tudi na prijateljski s Portugalsko. Naša skupina je težka, veliko pa bo odvisno od tega, kako bomo igrali z Dansko. Če bo najmanj neodločeno, nam bo veliko lažje nato proti Srbiji. Obe reprezentanci imata svoje težave, imajo jih tudi Angleži, ki so favoriti skupine, za nas pa bo to verjetno najlažja tekma. O minusih v naši ekipi ne bi govoril, ker jih nima. Imamo realne možnosti, da se uvrstimo v izločilne boje, ne bo pa katastrofa, če bomo morali domov predčasno, a ob borbeni igri. Pomembno bo, da se igralci ne obremenjujejo z rezultatom, igrajo samozavestno in da se nikogar ne bojijo