Že v zgodnjih jutranjih urah so prebivalci poročali o izraelskih napadih v več predelih Gaze, zlasti v središču enklave. Več žrtev naj bi terjali še napadi na območju mesta Gaza. Po navedbah zdravniškega osebja, ki jih povzema katarska televizija Al Jazeera, je bilo v današnjih napadih v enklavi ubitih več kot 20 ljudi.

Razmere se zaostrujejo tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah po smrti svojega visokega poveljnika v izraelskem napadu okrepilo obstreljevanje.

V bližini mesta Tir na jugu Libanona sta bila danes v izraelskem napadu ubita civilista, sedem pa jih je bilo ranjenih. Zračni napad je ponoči po navedbah očividcev ciljal oporišče Hezbolaha in pri tem zadel sosednjo hišo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek na vrhu skupine G7 napovedal skupna prizadevanja z ZDA in Izraelom, da bi zajezili napetosti na izraelsko-libanonski meji. Načrt po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvideva ustavitev nasilja na obeh straneh in umik elitnih enot Hezbolaha in drugih oboroženih skupin na oddaljenost deset kilometrov od meje.

Hezbolah zavrača pogajanja pred dogovorom o Gazi

Hezbolah naj sicer ne bil pripravljen na pogajanja, dokler ne bo dosežen dogovor o trajni prekinitvi ognja v Gazi. Načrt za ustavitev spopadov, ki ga je konec maja naznanil predsednik ZDA Joe Biden, se še ni uresničil, tako izraelska vlada kot palestinsko islamistično gibanje Hamas pa vztrajata pri nekaterih svojih stališčih.

Izrael je napade na Gazo sprožil po vdoru Hamasa na svoje ozemlje 7. oktobra lani, ko je bilo ubitih približno 1200 ljudi. Še 250 so jih pripadniki gibanja ugrabili. V Gazi jih je po podatkih izraelske vojske še 116, od tega naj bi jih vsaj 40 že umrlo. Tiskovni predstavnik Hamasa Osama Hamdan je sicer v pogovoru za CNN danes dejal, da nihče ne ve, koliko talcev je še živih.

V napadih izraelske vojske na Gazo je bilo medtem doslej ubitih več kot 37.266 ljudi, od tega 34 v zadnjih 24 urah, izhaja iz podatkov ministrstva za zdravje vlade v enklavi.