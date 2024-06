Nepreslišano: Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije

Odločitev o znižanju obrestnih mer je temeljila na dveh skupinah podatkov. Najprej o gibanju cen v zadnjih mesecih. Dejstvo je, da je od septembra lani, ko smo nazadnje dvignili obrestne mere, prišlo do precejšnjega znižanja inflacije. Druga skupina podatkov pa so nove napovedi gibanja inflacije. Tudi tukaj postajamo vse bolj gotovi, da se je trend okrepil in da lahko tudi v prihodnjih četrtletjih pričakujemo zniževanje inflacije.