In ko je prof. Bučar opozoril, da smo dobili strankokracijo, ki je vsakokrat, ne glede na menjave strank na oblasti, privatizirala državo in državno blagajno, se je slutnja potrdila. Stranke so namreč zasebne organizacije, ki so z zakonom dvignjene v privilegiran položaj, da lahko prevzamejo oblast. Nad ljudstvom in državo! Tudi liste niso nič boljše. Saj nas nihče ne sili, da imamo stranke in liste.

Rešitev obstaja, če želimo demokracijo, vladavino ljudstva. Politične stranke in liste je treba ukiniti. Državni zbor naj sestavlja 90 poslank in poslancev, ki jih izvolijo volivci po podobnem sistemu kot zdaj, a neposredno. Državni zbor bo še vedno odločal o zakonih z večino, ki pa ne bo strankarska. Konec bo z levo-desnim zavajanjem.

Imamo že podoben predlog, ki ga je izdelala Sinteza-Koalicija civilne družbe za prenovo. Predlaga, da neposredno izvolimo vsaj polovico državnega zbora. Seveda stranke tega nočejo in že več let odklanjajo tak sistem. Zato je edina rešitev – referendum. Čimprej in bomo kot slovensko ljudstvo končno dosegli demokracijo. Za zgled še komu po svetu.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana