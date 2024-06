Vlaganje v vodotoke se bo znatno povečalo

Končno smo le doživeli, da se za nedavno poplavno katastrofo imenuje odgovorne in prave vzroke, kar je storil Marjan Pipenbaher, predsednik sveta za obnovo. Povedal je, da se v zadnjih 20 letih ni napravilo vse potrebno, da se tovrstne poplave ne bi zgodile, ter za krivce imenoval vodarje, ki pa se za svoja dejanja ne čutijo odgovorne. V bodoče bo treba predvsem redno strokovno bedeti nad tistimi, ki se ukvarjajo s tovrstnimi deli, kar lahko izvaja predvsem pristojna inšpekcija, ob pomoči krajanov, ki živimo ob vodotokih ter smo za red in varnost najbolj zainteresirani. Razmisliti je treba tudi o možnosti, da bi v čiščenje vodotokov in hudournikov vpletli tudi bližnje kmetije, ki v zimskem času nimajo dela, imajo pa ustrezno opremo in stroje. To sem zasledil pri svojem delu v Švici, tam so zelo racionalni, predvsem pa tam ne gori »fovšija«.