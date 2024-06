Poletna muzejska noč, ki je skupna akcija slovenskih galerij in muzejev, to soboto vabi k obisku številnih ustanov, povezanih z muzejsko dejavnostjo, na brezplačno oglede in dogodke. Skupno 79 muzejev, galerij in drugih zavodov je na več kot 161 prizoriščih pripravilo pester program. Vrata bodo odprta med 18. in 24. uro, nekateri bodo za to priložnost pripravili tudi nove razstave.

Vodeni ogledi, tudi s kolesom

Mestni muzej vabi v Arheopark Emona na Gosposki 15, da se ob 18. uri odpravite skupaj z vodnikom na krožno pot. Emonska hiša na Mirju pa vabi med 19.30 in 20.20 na Melodije z Olimpa, večer v znamenju pripovedovanja antičnih mitov ob glasbeni spremljavi. V Cukrarni na Poljanskem nasipu bo med 18. in 21. uro DVOuMno, drop-in delavnica ilustracije, med 19. in 22. uro večer družabnih iger, ob 20., 21. in 22. uri pa se lahko udeležita vodenega ogleda Zgodovina in prenova Cukrarne. V Galeriji Jakopič je postavljena razstava Klavdija Slubana Nekje druje. Tukaj, ki bo odprta do polnoči. Med 19. in 21. uro bo potekala delavnica Svetloris, na katero vabijo otroke, odrasle in družine. Galerija Vžigalica na Trgu francoske revolucije pa ob 21. uri vabi na vodenje s kolesom po lokacijah Svetlobne gverile z zbirnim mestom pred galerijo.

V Mestni galeriji Ljubljana na Mestnem trgu vas bo ob 19. uri sprejel umetnik Mladen Stropnik in vas vodil po razstavi Adijo, pecivo. Živahno pa bo tudi v Mestnem muzeju na Gosposki, kjer se lahko ob 18., 21., 22. in 23. uri pridružite vodstvu po razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto. Ob 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 in 22.30 pa bo organizirano vodstvo po razstavi Od korzeta do žaketa: Oblačilni videz Ljubljančanov, 1850–1950. Ob 19. uri bo dr. Bernarda Županek obiskovalce pospremila po razstavi Iz časa pred gumbi: Bogastvo rimskih oblačilnih sponk. Glasbeni dogodek bo potekal v muzejskem atriju, med 18. in 24. uro pa bo samostojni družinski ogled Z Ljubo in Ano gremo v Ljubljano (primerno za otroke od četrtega leta) ali Kako je nastajalo najlepše mesto na svetu (od osmega leta).

Vrata domovanja Jožeta Plečnika bodo odprta od 18. ure dalje. Poleg samostojnega ogleda del Franceta Tomažiča, diplomanta Plečnikove šole, bo vsako uro potekalo tudi vodstvo v slovenščini in angleščini. Možen pa bo tudi ogled filma Okna naj bodo bela, bela, čista.

Pestro tudi v Domžalah in v Kamniku

Povabiti velja tudi v Domžale, v Slamnikarski muzej, ki bo v soboto odprt med 18. in 21. uro. V tem času boste interaktivno raziskovali slamnikarsko dediščino, ustvarjali in se osvežili pod slamniki. Vabljeni pa tudi na Muzejsko poletno noč na grad Zaprice. Ob 18. uri bosta odprtje razstave Marka Kumra Kamniška družabnost od a do ž in predstavitev knjižice. Ob 18.30 bosta predstavitev projekta Dobre novice in vodstvo po delu razstave v muzejskih prostorih s Sašo Bučan. Ob 19. uri se lahko udeležite likovne delavnice za vse generacije z umetnico Nino Koželj, ob 20.30 pa prisluhnete koncertu Celjskega dixieland ansambla.