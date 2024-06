»Vse življenje sem veliko časa preživela v telovadnici, odkar sem rodila, pa je nisem ravno redno obiskovala, rekla bi, da sem bila celo malce preveč obsesivna mama. Z otrokom sem morala biti ves čas, tudi kasneje, ko sem se vrnila na treninge, je bil to edini čas, ko nisem bila s svojo hčerko. Danes je drugače, je lažje, saj ima Gabi že devet let in gre lahko z menoj v studio za fitnes, tako da sva znova skupaj po 24 ur,« je povedala Žanamari in dodala, da meni, da bo njena hči umetnica. »Gabriela je zelo nadarjena, piše pesmi in fenomenalno poje, sem pa opazila, da ne mara biti v središču pozornosti. Pri šolskih predstavah se ne sili v ospredje, je precej tiha, a izredno ustvarjalna. Zelo rada tudi riše in nasploh vseskozi kaj dela.«

Ob tem je Žanamari še povedala, zakaj se je v zadnjem času toliko »zaprla« pred mediji. »To se je zgodilo po rojstvu otroka. Imam občutek, da jo moram zaščititi, ob tem pa si po 20 letih na sceni nekatere stvari enostavno želiš zadržati zase.«