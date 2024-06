»Končala sem snemanje albuma, zdaj pa bomo poslušalcem predstavili vsako pesem posebej v presledku meseca ali dveh. Prva je na vrsti skladba Ono kad, ki mi je zelo pri srcu in prinaša malce drugačen zvok, nekakšen manjši odmik od mojih najbolj značilnih pesmi, a po drugi strani vseeno nosi moj podpis,« je Nina Badrić povedala ob gostovanju na radijski postaji Bravo! in dodala, da je ob potrjenem datumu začetka turneje v Areni v Zagrebu presrečna ter da se koncertov in nastopanja neznansko veseli.

»Zavedam se, da me čaka veliko dela in da časa za odmor to poletje praktično ne bo, vseeno pa si bom skušala utrgati vsaj kakšen dan zase,« je še dejala in se spomnila svojega prvega koncerta v Areni leta 2020, ko so bili časi povsem drugačni, kot so zdaj. »Ta koncert mi je predstavljal veliko travmo, saj so bile priprave in izvedba izjemno zahtevne. Bil je namreč čas zaprtja zaradi pandemije koronavirusa, pravila in pogoji za izvedbo so se spreminjali iz dneva v dan, stres je bil gromozanski in v nekem trenutku smo bili tik pred odpovedjo, saj smo mislili, da nihče ne bo mogel priti. No, naposled je bila Arena polna do zadnjega kotička in še danes sem hvaležna vsakemu obiskovalcu, ki je takrat prišel in prepeval z menoj.«