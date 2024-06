V pesmi je Bulić seveda spremenil besedilo, besedno zvezo »Rim Tim Tagi Dim« je zamenjal z »Dream Team, Zabij Im«. »Hit je nastal – oziroma ideja zanj – že v času Evrosonga, 'Dream Team, Zabij Im' pa je odlična zamenjava za 'Rim Tim Tagi Dim'. Poleg tega je evrovizijski hit povezal in poenotil vso Hrvaško, enako kot počne naša nogometna reprezentanca. Zato sem stopil v stik z Baby Lasagno, ki mu je bila ideja zelo všeč. Njegova pesem je odlična, naši nogometaši so odlični in oboje skupaj je dobitna kombinacija. Upam, da bo ideja všeč vsem in da bo še razvnela evforijo, ki je pred evropskim prvenstvom že povsod prisotna,« je povedal Luka Bulić.

Avtor besedila ob tem ne izključuje možnosti, da bi v času evropskega nogometnega prvenstva v podobnem slogu priredil še kakšno drugo priljubljeno pesem. »Bomo videli, upam, da se bo Dream Team, Zabij Im čim bolje prijel, za naprej pa bomo videli. Veliko je odvisno tudi od tega, kako se bo vse skupaj razvijalo v Nemčiji. Bolje kot bodo fantje igrali, lažje bo z idejami za nove pesmi. Zdaj torej ni več toliko odvisno od nas, kolikor od naših nogometašev, verjamem pa, da bomo že kmalu predstavili kakšno novo pesem,« je še dejal Luka Bulić.