Dragana Mirković je Tonija spoznala po nekem svojem nastopu in menda je bil zelo vztrajen ter se je na vse načine trudil, da bi jo osvojil. »Še preden sva postala par, me je nekoč obiskal z izgovorom, da bi mi rad nekaj poklonil, sama pa sem se le zahvalila in rekla, da ni bilo treba. Prepričana sem bila, da je v škatli kakšen parfum, zato darila pred njim niti odprla nisem, le na kratko sva pokramljala. Ko sem nato na letalu darilo vendarle odprla, sem skoraj padla v nezavest, saj sem namesto parfuma zagledala diamantno zapestnico in prstan. Bilo mi je strašansko neprijetno, ker darila nisem odprla pred njim in mu ga vrnila, sem si pa sama pri sebi mislila – ker je Toni pač mlajši od mene – da je 'mali' namazan z vsemi žavbami. Od mene namreč ni želel niti telefonske številke, mi je pa v vrečki z darilom pustil svojo vizitko,« je opisala začetke zveze, ki je cvetela več kot 24 let.

V sporočilu za javnost ob ločitvi je sicer navedla, da je dala vse od sebe, da bi se njen zakon obdržal, a da so bile razlike prevelike. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da sta oba otroka, sin Marko in hči Manuela, ostala z njo v Avstriji, kjer živijo že dlje časa, pri čemer je zanimivo, da se predvsem Marko z očetom ne razume najbolje. To se je, kot je v današnjem svetu pač v navadi, pokazalo tudi s tem, da mu je nehal slediti na družbenih omrežjih.