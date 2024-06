Benjamin Šeško je eden najbolj obetavnih in iskanih napadalcev v Evropi. Je zgodba o fantu, ki se je iz rojstnih Radeč, kjer so se starši odrekli marsičemu, da so sinu kupili nogometne čevlje, preko Trbovelj, Krškega in Domžal prebil v tujino.

Salzburg ga je prepoznal kot čudežnega dečka, saj je zanj leta 2019 Domžalam plačal poltretji milijon evrov odškodnine, kar je visok znesek za 16-letnega nogometaša.

Avstrijci so v njem videli nogometni biser in postal je vzorčni primer, kako mlad igralec napreduje postopoma in v razvoju ne ubira bližnjic. Dve leti se je kalil v drugi avstrijski ligi (22 golov na 42 tekmah), v članskem moštvu Salzburga dozorel za prestop v nemško bundesligo, kamor je odšel v Leipzig za 24 milijonov evrov odškodnine, kar je rekord za slovenskega nogometaša.

Z 18 goli v vseh tekmovanjih v prvi sezoni v Nemčiji je vzbudil zanimanje nogometnih velikanov in ko so vsi pričakovali selitev v Anglijo, se je tik pred evropskim prvenstvom odločil, da ostane v Leipzigu, kjer je podpisal novo, veliko boljšo pogodbo.

Povabilo v slovensko reprezentanco je prejel, preden je postal polnoleten, zato se je na zbore pripeljal z vlakom, debitiral pa pri 18 letih in enem dnevu. Ko je začel dosegati gole (doslej jih je zbral 11), je Zlatko Zahović napovedal, da bo podrl njegov rekord 35 golov za reprezentanco.

Šeška odlikujejo izjemna motorika (tudi na košarkarskem igrišču počne vragolije in žogo tudi zabije v koš), hitrost, višina, nogometna inteligenca in samozavest, saj enajstmetrovke izvaja tako, da vzame največ tri korake zaleta.

Danski čudežni deček

Danci Rasmusa Hojlunda primerjajo z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Haalandom. Iz nadarjena napadalca je naredil silovit preskok v dveh letih, ko je postal eden najbolj iskanih in najdražjih »centerforjev« na svetu.

Potem ko je za Köbenhavn dosegel le 5 golov na 32 tekmah, ga je januarja 2022 za slaba dva milijona evrov kupil avstrijski Sturm iz Gradca, ki je očitno prepoznal njegov talent. V prestolnici avstrijske Štajerske se je zadržal le pol leta, saj je z 12 goli na 21 tekmah prerasel avstrijsko ligo.

Sturm je z njim v pol leta zaslužil skoraj desetkrat toliko, kot je zanj plačal, saj je odšel v Atalanto za odškodnino 17 milijonov evrov. Tudi v Bergamu je igral le eno sezono (10 golov na 34 tekmah), saj je Manchester United zanj lani plačal 70 milijonov evrov odškodnine.

Na Old Trafford je prišel kot trajna rešitev za napadalca, a je gole najprej dosegal v ligi prvakov, medtem ko je v premier league prvi zadetek dosegel šele 26. decembra. Pravo formo je ujel po novem letu in sezono sklenil s 16 zadetki na 43 tekmah.

Vanj bodo uprte oči na EP, saj je bil s sedmimi goli tudi najboljši strelec Danske v kvalifikacijah, kjer je že na prvih dveh tekmah proti Finski in Kazahstanu dosegel pet golov, strelec pa je bil tudi proti Sloveniji za remi v Stožicah. Njegova odlika je, da ima občutek za igro, zato prihaja v priložnosti, v katerih je zelo samozavesten, saj je prepričan, da jih bo spremenil v zadetek.