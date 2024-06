»Lahko pivo se bo prodajalo samo na tekmi angleške ekipe,« je za The Sun povedal nemški policijski predstavnik Stephan Knipp in dodal, da bodo na ostalih tekmah točili klasično pivo s 4,8 odstotki alkohola.

Po poročanju francoske tiskovne agencije, je bila odločitev za nedeljsko tekmo sprejeta iz varnostnih razlogov. Za prodajo piva nižje jakosti namesto prodaje običajnega piva, ki ima med štiri in pet odstotkov alkohola, so se odločili tudi zato, ker so Britanci na slednjega preveč navajeni, je še dejala tiskovna predstavnica.

Gre za odziv na incident, ki se je zgodil pred tekmo Evropskega prvenstva 2016 v francoskem Marseillu, ko so se angleški navijači stepli z ruskimi. Po podatkih britanske vlade je bil zaradi nasilnega vedenja na prejšnjem prvenstvu udeležba na letošnjem prepovedana kar 1.600 Britancem.

Omejitev prodaje alkohola bo v nedeljo veljala tudi v mestnem jedru Gelsenkirchna. Tam bo do osme ure, ko se bo začela tekma, veljala popolna prepoved prodaje alkoholnih pijač. Namen ukrepa je preprečiti, da ne bi mestni trg postal mesto obračunavanja med angleškimi in srbskimi navijači. Alkohol bo mogoče naročiti v drugih, bolj odročnih gostilnah.

Nemške oblasti se pripravljajo na spopadanje z morebitnimi huligani na prvenstvu. Organizatorji so ob tem povabili tudi uradne predstavnike iz vseh držav, da bi pomagali spremljati razmere na igrišču in v okolici.