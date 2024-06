V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes odprli prenovljene prostore Kliničnega oddelka za hematologijo. V okviru projekta so prenovili 21 kopalnic, je danes v izjavi za medije pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Uredili so tudi prezračevanje, vodovodne inštalacije in strop. Prenova je stala slabih 400.000 evrov.

»Mogoče se to zdi nekaj malega, vendar gre za vzpostavljanje razmer, ki jih do zdaj v Sloveniji še nismo imeli. Vsi bolniki, ki se sedaj zdravijo na hematološkem oddelku, imajo možnost zdravljenja v bolj aseptičnih pogojih z manjšo verjetnostjo okužb,« je dejal Jug. Prepričan je, da bodo po zaslugi obnove bistveno izboljšali kakovost bivanja bolnikov, ki se do sedaj niso mogli tuširati zaradi možnosti okužb.

Vse kopalnice so bile sanirane z materiali, ki ne omogočajo razvoja bakterij, na novo pa so uredili tudi odtoke, ki povečajo pretočnost odtekanja vode in preprečujejo vnos bakterij v prostor. Ob prenovi so po besedah predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo Sama Zvera prejeli tudi donacijo novih televizorjev in omaric za bolnike.

V času izvajanja del, ki so se začela oktobra, je bil hematološki oddelek začasno preseljen v dvorano DTS F, dinamiko del pa so prilagajali številu pacientov na oddelku. Po zaključku sanacije kopalnic so izvedli tudi vse potrebne meritve ustreznosti prostorov. Vzporedno s sanacijo kopalnic so v sklopu tekočega vzdrževanja izvajali servise prezračevalnih elementov znotraj sob.

Zver je ob tem spomnil, da v času epidemije covida-19 na oddelku za hematologijo virusa dve leti niso zabeležili, kar po njegovih besedah dokazuje, da tam vzdržujejo izjemno strog nadzor in čistijo vse viruse, bakterije in glive. Dodal je, da si v UKC Ljubljana ne zatiskajo oči pred dejstvom, da imajo na hematološkem oddelku najbolj ranljive bolnike, zato jim nudijo zelo varno oskrbo. Prepričan je, da bodo zdaj pri tem še boljši.