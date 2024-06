#glosa Naš vlak drvi

Življenje, politika pa še posebej, vsak dan prinaša nove izzive in odpira nova vprašanja, ki terjajo hitre, učinkovite in večini državljanov všečne odgovore oziroma rešitve. V politiki je treba biti prožen in inovativen pa tudi učljiv, a hkrati kmečko pameten in previden.