Franc in Liza in izgubljena prihodnost

Takole je: star si sedemnajst let, you know what I mean, pravi čas za rokenrol, in ti in tvoj najboljši prijatelj Dado gresta na zborno mesto pankerjev. To je bosanska kavarna Proljeće, v kateri ne točijo alkohola. Tukaj so nam dovolili prinesti nekaj najinih singl plošč, da sva jih dala v džuboks, Ramonesi, vsekakor God save the queen, in nekaj »mehkejšega«, seveda Blondie.