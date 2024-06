Sergej Rebrov (Ukrajina) 7,74

Petdesetletni selektor Ukrajine je dobil od ocenjevalcev 82,05 odstotka točk ob izračunu idealne oblike obraza (glede na zlati rez ali matematično merilo popolnosti obraza) in je kljub nizki rasti, visok je 173 centimetrov, najvišje uvrščen. V skupni oceni privlačnosti je dobil 7,74 točke od desetih možnih. Ima razmeroma visoko plačo (1.250.000 evrov na leto) in visok odstotek zmag z reprezentanco, kar 60 odstotkov na stolčku Ukrajine. Vseeno je treba dodati, da so v letošnjih kvalifikacijah Ukrajinci igrali bolj slabo. V skupini z Anglijo, Italijo, Makedonijo in Malto so bili komaj tretji, potem pa so v dodatnih kvalifikacijah komaj premagali najprej Bosno in Hercegovino, nato pa še Islandijo. Odkar je Rebrov lansko poletje prevzel vodenje ukrajinske reprezentance, so modro-rumeni šestkrat zmagali, štirikrat remizirali in dvakrat izgubili. Nekateri se selektorja še spomnijo kot izvrstnega nogometaša. Od leta 1991 do 2009 je igral za Šahtar, Dinamo Kijev, Tottenham, Fenerbahče, West Ham in Rubin Kazan – skupaj 425 tekem in 145 golov. Za Ukrajino je nastopil na 45 tekmah in dosegel 15 golov.