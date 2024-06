Nogometni navijači po vsem svetu veljajo za najbolj ognjevite, strastne, nepredvidljive in tudi neodgovorne, kar se je z incidentom z eksplozivno napravo pokazalo tudi na letošnjem slovenskem prvenstvu na tekmi v Murski Soboti, kjer pa k sreči ni bilo smrtnih žrtev in težjih telesnih poškodb. Te so bile v zgodovini prirejanja nogometnih tekem z veliko gledalci žal kar nekajkrat prisotne, število mrtvih in ranjenih pa je bilo grozljivo visoko. Prva zabeležena večja nesreča se je zgodila leta 1902 na stadionu v škotskem Glasgowu, ko se je zrušila tribuna in je umrlo 25 ljudi, 517 pa se jih je poškodovalo. Zaradi prešibkih ograj ali zidov, ki očitno niso bili projektirani tako, da bi prenesli silne vibracije skakajočih navijačev, se je pozneje zgodilo še nekaj nesreč s po nekaj desetimi smrtnimi žrtvami. Med drugim znova na Škotskem, v Angliji in še kje. Najbolj skrb vzbujajoči pa so podatki o številu mrtvih zaradi podivjanih navijačev, ki so s svojim vedenjem med obiskovalci tekem nekajkrat povzročili hudo histerijo, zmedo in paniko, zaradi česar je bilo veliko ljudi do smrti pomendranih ali pa se je celo zabliskalo hladno orožje in je prišlo do pravih množičnih pokolov. Doslej največja tragedija se je zgodila pred 60 leti v perujski prestolnici Lima, kjer je umrlo več kot 300 ljudi, hudo je bilo tudi v Egiptu, Argentini, Gani, Belgiji, Indoneziji, nekdanji Sovjetski zvezi in še kje. O tragediji na Moskovskem stadionu Lužniki 20. oktobra 1982 mediji sploh niso smeli poročati. Šele po nekaj letih so sovjetske oblasti objavile, da naj bi bilo 66 mrtvih, medtem ko so nekateri tuji viri poročali, da naj bi bilo mrtvih blizu 300.

318 oseb mrtvih pri neredih na stadionu, potem ko je množica hotela napasti sodnika

LIMA, 25. – Na tekmi predolimpijskega turnirja med Perujem in Argentino pri stanju 1:0 za Argentino urugvajski sodnik Pazos ni priznal gola, ki ga je dosegel Victor Lobaton, levo krilo v moštvu Peruja. Malo prej je namreč sodnik že zažvižgal zaradi prekrška istega igralca, ki pa se ni ustavil, igral naprej in streljal v gol. Perujski igralci so se že sprijaznili z odločitvijo sodnika in igra se je tudi že nadaljevala, ko se je neki moški iz občinstva hotel zagnati proti sodniku s steklenico v rokah, policist pa ga je zrušil in stopil nanj. Nevoljno in razbesnelo občinstvo je še naprej protestiralo zaradi razveljavljenega gola in mnogi so preplezali ograjo igrišča ter navalili proti sodniku in perujskim igralcem. Policija, ki številčno ni bila posebno močna, je hotela zaščititi sodnika, igralce in sebe ter začela metati solzilne bombe. (…)

Med občinstvom je nastala strašna panika. Že na stopniščih so ljudje padali, drugi pa so drveli čeznje. Slišalo se je strašno kričanje in jokanje. Toda še huje je bilo, ko se je vsa ta bežeča množica zagnala proti izhodnim vratom, ki so bila – ker pač tekme še ni bilo konec – zaprta. Tiste, ki so prvi pritekli do vrat, je množica tako stisnila, da se je pozneje na vratih in zidovih videla kri. In za velik del mrtvih se je pozneje glasila ugotovitev vzroka smrti: zadušitev.

Število mrtvih najbrž še ni dokončno znano. Najprej se je govorilo o nekaj desetinah mrtvih, nato je število poskočilo čez sto, čez dvesto in tudi čez tristo. Doslej je bilo ugotovljenih 318 smrtnih žrtev.

Skoraj nerazumljivo pa je divjanje tolp zunaj stadiona. Ko je namreč množica privrela na ceste pri stadionu, so posamezne tolpe začele uničevati vse, na kar so naletele. Razbijale so avtomobile in izložbe trgovin, zraven pa še zažigale. Napadle so tudi urade stadiona in jih zažgale. Sprevod gledalcev tekme je prišel tudi do središča mesta in še tam razbijal izložbena okna. (…)

Perujska vlada je odredila sedemdnevno državno žalovanje. Objavila je tudi, da bo pogreb žrtev na državne stroške.

Predsednik republike Fernando Belaunde je v poslanici državljanom izrazil svojo žalost zaradi dogodkov na stadionu in sporočil, da bo uvedena stroga preiskava. (…)

Vse bolnišnice, civilne in vojaške, so imele ogromno dela s stotinami ranjencev. Vlada je pozvala vse zdravnike, naj sodelujejo pri zdravljenju ranjencev. Ker je bil včeraj praznik, je bilo odprto le majhno število ambulant za prvo pomoč.

Zaradi teh dogodkov se voditelji južnoameriških moštev, ki sodelujejo na predolimpijskem turnirju, sprašujejo, ali kaže še igrati nadaljnje tekme v Peruju ali ne. Sicer pa bo treba tudi stadion v Limi prej temeljito popraviti po včerajšnjem uničevanju razbesnelih tolp. (…)

Popolnega miru še ni bilo niti ponoči in danes je prišlo ponovno do incidentov. Kakih 2000 mladih ljudi je vdrlo prav na stadion in opustošilo skladišče alkoholnih pijač. Skušali so vdreti tudi v urade ter odnesti športne trofeje. (…)

Davi se je sestal ministrski svet na izredno sejo. Iz neuradnih krogov se je izvedelo, da je zunanji minister Schwalb zahteval, da urugvajski sodnik Pazos zapusti Peru. (Dejansko je Pazos odpotoval.) Notranji minister Juan Languasco pa je zahteval prekinitev predolimpijskega turnirja in je to svojo odločitev tudi sporočil vsem voditeljem tujih delegacij na turnirju.

Notranji minister pa bo moral tudi v parlamentu odgovarjati na interpelacije poslancev. Baje bo opozicija tudi zahtevala njegov odstop.

Primorski dnevnik, 26. maja 1964

Krvava bilanca nogometne histerije v Buenos Airesu

Buenos Aires, 24. jun. (AFP, Reuter). Doslej še ni pojasnjeno, kako je na stadionu River Plata v Buenos Airesu po nogometnem srečanju med lokalnim moštvom in ekipo Boca juniors prišlo do nepopisne gneče, v kateri je po uradnih cenitvah izgubilo življenje 71 ljudi, kakih 60 pa je bilo ranjenih. Očividci pripovedujejo, da se je nekaj gledalcev od kakih 100.000, kolikor jih je bilo na stadionu, v neredu pognalo proti izhodu in metalo zažgane časopise, ko so policaji hoteli uvesti red. Med množico je tedaj zavladala panika in vsi hkrati so se zagnali proti izhodom in teptali po ljudeh, ki so padli. To je najhujša tragedija v zgodovini argentinskega nogometa. V Limi so 23. maja 1964 po nogometnem srečanju Peru – Argentina poteptali oziroma je v gneči izdihnilo 350 gledalcev.

Delo, 25. junija 1968

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si