Žalski policisti so z nalogom za hišno preiskavo v rokah potrkali na vrata 31-letnega domačina, ki so ga sumili, da ima doma prepovedano orožje. Sum se je izkazal kot upravičen, saj so pri njem našli brzostrelko, puškomitraljez z nabojnikoma in še repetirno puško s tako imenovano risano cevjo. Ker orožja ni pravilno hranil, ga čaka prekrškovni postopek, hkrati pa ga bodo policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi.