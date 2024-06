Sporočila volilne nedelje

Pri oceni volilne nedelje bom poenostavljeno govoril o politični levici in desnici, čeprav si zlasti levi pol to oznako zasluži le ob gledanju skozi prste. Ampak okej: živimo v državi, kjer tudi resni mediji Levico obravnavajo kot ekstremno levico in jo postavljajo v simetrijo z Janševo SDS na desni.