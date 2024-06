#intervju Tahira Abdulah, pakistanska oporečnica in pisateljica: Ne pričakujem sprememb, zahtevam jih!

Na letošnjem 56. Mednarodnem srečanju pisateljev PEN na Bledu so se literati z vsega sveta posvečali nedavnim naravnim in političnim katastrofam, ki so zaznamovale mirovniške procese po svetu. Osrednja gostja tokratnega srečanja je bila pakistanska pisateljica in borka za mir Tahira Abdulah.