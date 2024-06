#intervju Monika Močnik: Fotografije prinašajo pogled v preteklost in zavedanje v sedanjost ​

Za enega najvidnejših slovenskih fotoreporterjev iz druge polovice 20. stoletja ter dolgoletnega sodelavca Dnevnika in Nedeljskega dnevnika Marjana Cigliča so pravili, da je »človek s stotimi življenji«. Preživel je drugo svetovne vojno, Goli otok in osebne tragedije. Veliko je videl in doživel tudi v vlogi fotoreporterja, kar je bilo zanj način življenja. S fotografijami je popisoval svoj čas, vse od politike, kulture, gospodarstva do športa, vsakdana in številnih akcij Dnevnika in Nedeljskega dnevnika.