V sredo je v pristanišče Kube prva priplula najnovejša ladja ruske flote Gorškov, nato pa še jedrska podmornica, reševalni vlačilec in naftni tanker. Ob vstopu v pristanišče je ruska fregata Gorškov salutirala z 21 streli, Kuba pa je odgovorila s strelom iz topa na morski utrdbi.

Russian Navy Project 22350 frigate "Admiral Gorshkov", the rescue tug vessel "Nikolai Chiker" and Project 23130 medium sea tanker "Akademik Pashin" visiting the port of Havana, Cuba. https://t.co/hnFAMnWwvFpic.twitter.com/NiVD1cQbEA — Char (@cqc_coffee_guns) June 13, 2024

Med potjo testirali rakete

Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so med plovbo do Kube ruske bojne ladje na Atlantiku izvedle vojaške vaje. Posadki fregate in podmornice sta vadili uporabo visoko natančnega raketnega orožja z uporabo računalniško simuliranih vodnih tarč. Obe plovili sta namreč opremljeni za izstreljevanje hiperzvočnih raket Zircon, ki lahko, kot so povedali na ruskem obrambnem ministrstvu, dosežejo tarče, oddaljene več kot 600 kilometrov.

Ruski obisk ne ogroža varnosti ZDA

Uradniki ZDA so za CNN povedali, da je ameriška vojska aktivirala svoje ladje in letala, s katerimi so nadzorovali ruske vaje. Pri nadzoru se jim je pridružila vojska Kanade. Skrbno so spremljali tudi njihovo plovbo do Kube. Uradniki ZDA so ocenili, da podmornica Kazan ne nosi jedrskega orožja. Pentagon je poudaril, da ruske aktivnosti ne predstavljajo grožnje Ameriki, saj Rusija svoje ladje na Kubo pošilja že od leta 2013.

🌍 #Mundo | Esta mañana llegó a La Habana, #Cuba, una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, incluyendo el petrolero de la flota Pashin, la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker. pic.twitter.com/a4BJu1Orzf — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) June 12, 2024

Izjavi Pentagona pritrjujejo tudi na Kubi, kjer pravijo, da so takšne vrste obiskov s strani prijateljev Havane precej običajni. »Obiski enot mornarice tujih držav so zgodovinska praksa revolucionarne vlade z narodi, ki vzdržujejo odnose prijateljstva in sodelovanje,« je v izjavi za medije povedal kubanski zunanji minister.

Prebivalcem Kube bo v naslednjih dneh omogočen ogled fregate, za tem pa bo ruska mornarica svojo pot nadaljevala z obiskom Karibskih otokov.