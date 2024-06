Strah nas je

Ko se ozrem na svoje odraslo življenje, ki malodane sovpada z življenjem naše države v širši evropski skupnosti, se moram strinjati, da so bila to srečna leta. Bili so časi izmenjavajočih kriz in politične nestabilnosti, kar je zaradi zamujenih investicij in katastrofalnega vzdrževanja javnega sistema verjetno povzročilo dolgotrajne posledice za naš družbeni sistem, a življenje v Sloveniji je bilo kljub temu za veliko ljudi zelo udobno.