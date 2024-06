Med 16 najboljših

Od danes zvečer naprej, ko bosta evropsko prvenstvo v Allianz Areni v Münchnu odprli reprezentanci domače Nemčije in Škotske, bo potekalo za slovenske ljubitelje nogometa eno najzanimivejših evropskih nogometnih prvenstev. Govorimo o 17. prvenstvu po vrsti, na katerem po dolgem času nastopa tudi naša reprezentanca, o prvenstvu, ki je za navijače dosegljivo tudi z avtom in vlakom, o prvenstvu, kjer so naši nasprotniki v prvem – upati je, da ne edinem – delu tekmovanja razmeroma atraktivni, o prvenstvu, kjer bi z malo sreče naši lahko napredovali vsaj med 16 najboljših.