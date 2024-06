Pismo je bilo sicer naslovljeno na njegovo bivšo ženo, a je iz neznanega vzroka prišlo na njegov naslov, torej na naslov bivšega moža.

Thomas je nekaj dni okleval, potem pa le odprl pismo, v katerem je prebral, da je njegova nekdanja soproga 11 dni pred tem, ko je vložila zahtevo za ločitev, na loteriji zadela šest milijonov dolarjev. To je ločenca hudo pogrelo: »Tole mi je zamolčala! Veste kaj, če bi bila poštena, če ne bi skrivala, da je zadela na loteriji, bi lahko dobitek obdržala. Konec koncev je bil to njen denar.« A ker ga je hotela Denise očitno oslepariti, saj mu je dobitek zamolčala, je jezni Thomas bivšo ženo tožil, saj je loterijske milijone dobila, ko sta bila še poročena.

Zato sta z odvetnikom Connollyjem Oylerjem, ki ga je zastopal, zahtevala polovico vsote. A se je sodnik odločil popolnoma v nasprotju z vsemi pričakovanji in napovedmi. Sodnika sta nepoštenost Denise in dejstvo, da je z goljufijo želela celoten dobitek obdržati sama, tako razjezilo, da ji je naložil, da mora vsako leto nadaljnjih 20 let izplačevati določen znesek, povečan za obresti. Ker se je teh nabralo za kar znatno vsoto, je podroben izračun pokazal, da bo bivšemu možu zdaj morala plačati točno toliko, kot je zadela na lotu.