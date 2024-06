Poročila sta se leta 1995 v obleganem Sarajevu. Po skoraj tridesetih letih je fotografija ponovno oživela, ko so jo te dni postavili na ogled v Zgodovinskem muzeju Bosne in Hercegovine v okviru razstave Labirint devetdesetih. Spomin na duha časa, ki je takrat vladal v mestu pod Trebevićem. Spomin na sanje, ki so se razblinjale, in spomin na neuklonljivo voljo. Seveda sta si razstavo ogledala tudi Sanela in Emir.

»Enostavno sva se želela poročiti, ni bilo pomembno, kako. Vse sva organizirala v nekaj dneh. Emir mi je naredil čevlje, jaz sem mu sešila srajco in telovnik. To je bil dogodek, za katerega je vsak želel nekaj narediti, vsakdo je hotel nekaj prispevati,« je povedala Sanela, Emir pa je dodal: »Ko sva se poročila, so naju seveda takoj vprašali: 'Ej, mladoporočenca, kam pa gresta na medene tedne?' Takrat sva v ulici, ki se imenuje Obala, spoznala gospoda Azura. Pa sva vsem enostavno rekla, da greva k Azuru na Obalo.«