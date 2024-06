Karl Platzer, področni vodja prodaje celovške sejemske družbe Kärntner Messen je izpostavil, da so že sedaj osredotočeni na organizacijo 57. mednarodnega lesnega sejma, ki sicer poteka vsaki dve leti, a nudi obsežen pregled celotne vrednostne verige, od gozdarstva do masivnega lesa. Po njegovi oceni gre za najpomembnejše shajališče gozdarske in lesne panoge v prostoru Alpe-Jadrana. Prireditev se bo raztezala na skupno 50.000 m² razstavnih površin sejmišča Celovec. Preko 500 razstavljavk in razstavljavcev iz 20 držav bo predstavilo najnovejše trende v panogi. Sejem bo razdeljen na več področij, kot so gozdarska tehnika, lesena gradnja, žagarska tehnika, mizarska in tesarska oprema ter energija biomase in logistika. Iz Slovenije bo na sejmu neposredno razstavljalo pet podjetij Adria Red, Mebor, Smart Wood Scaning, Veriga in Wravor.

Kot je povedal Almir Slamnik, namestnik direktorja Kärntner Messen, se je Celovški sejem v svoji panogi uvrstil med prve tri v Avstriji. Z več kot 150 prireditvami na leto na področju sejmov, kongresov, koncertov in dogodkov privabijo 360.000 obiskovalcev iz Avstrije in tujine. V bližnji prihodnosti pa naj bi se preusmerili še bolj tudi v kongresno dejavnost. Na vprašanje, ali se je vloga sejemskih dogodkov v zadnjih letih spremenila in otežila poslovanje, je namestnik direktorja Slamnik pojasnil, da so po epidemiji korone res mislili, da bo interesa za sejme na obeh straneh precej manj, ampak danes je statistika obiska potrdila njihovo pomembno povezovalno vlogo in pomen osebnih srečanj.