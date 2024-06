Ko pomislimo na Huaweijeve premijske telefone običajno na misel padejo zlasti kvaliteta izdelave, izbor dobrih materialov, lep dizajn in dobra fotografija. Slednje še posebej drži za njihovo serijo mobilnikov P, ki je v ospredje postavila prav ta segment. Ime serije P je medtem Huawei sicer upokojil in jo nadomestil z imenom Pura, niso pa opustili misije izdelave mobilnikov, ki jih bodo ljubitelji mobilne fotografije znali še posebej ceniti. Hkrati na napravah s Huaweijevim operacijskim sistemom EMUI 14.2 ni več treba delati kompromisov glede Googlovih storitev.

Za njihovo nastavitev je treba le najti eno do Googlovih aplikacij v AppGallery in jo naložiti. To hkrati sproži samodejno nastavitev odprtokodne rešitve microG, ki na telefon naloži vse potrebno za njihovo delovanje. Pri nalaganju nadaljnjih Googlovih aplikacij je postopek zato isti, kot ob običajnemu nalaganju aplikacij na mobilnike.

Odlična kamera

Predanost serije telefonov Pura fotografiji je pokazala tudi v nedavno objavljena ocena francoskega laboratorija za testiranje kvalitete fotografij DXOMARK. Slednji je telefonu Huawei Pura 70 Ultra podelil najvišjo oceno na področju mobilne fotografije doslej s 163 točkami. Za nekoliko cenejšo različico Pura 70 Pro, ki je že dostopna tudi v Sloveniji, posebnega testa sicer niso naredili, so pa rezultati kamere še vedno izjemni.

Predvsem navdušuje količina podrobnosti, ki ujame kamera telefona Pura 70 Pro pri dnevni fotografiji. Ob dobrem dinamičnem razponu, ki ujame nianse osvetljenih in osenčenih delov, fotografije dobijo občutek prave globine in zaživijo bolj kot pri ostali letošnji telefonski konkurenci. Pohvalno je še, da pri ni videti znakov kakšnega agresivnega glajenja slike z brisanjem podrobnosti. To se še posebej vidi pri nepopačenih obrazih bolj oddaljenih ljudi na fotografijah.

Ljubitelji bližinske fotografije pridejo na račun s teleobjektivom, ki omogoča tudi 35-kratno makro povečavo za oster zajem podrobnosti žuželk, listov, reliefa kamnov in preostalega malega sveta iz razdalje vsega 5 centimetrov. Tudi tu pridejo do izraza podrobnosti. Ker 48-MP kamera ni hendikepirana s skromno ločljivostjo, kar je sicer običajno za makro kamere na telefonih, so rezultati tudi dejansko uporabni in ne zgolj neka kurioziteta.

Udoben dizajn

Kamera je sicer glavni adut telefona, ni pa vse. Zato mora biti telefon tudi dobro in lepo izdelan. Na tem področju so bili Huaweijevi premijski telefoni vselej v vrhu industrije. Pri seriji Pura 70 je podjetje ubralo moto »Fashion Forward« oziroma modno naprej. Vodilo so vključili tudi v dizajn sklopa hrbtnih kamer. Ta ima obliko trikotnika, ki kaže naprej. Oblikovalska poteza telefon že od daleč loči od konkurence, ima pa tudi praktično vrednost. Spodnja stran puščice se v dlani nasloni na kazalec in telefon še varneje zasidra v desnico. Na račun torej pridejo tudi ljubitelji pametnega dizajna. V Sloveniji je telefon sicer na voljo v črni in beli barvi. Hrbtišče telefona je matirano steklo prijetnega otipa, ohišje pa iz lahkega aluminija. K udobnosti Pure 70 Pro pripomore tudi odločitev za zaobljene robove in kote naprave.

Žametno gladka uporabniška izkušnja, brez pregrevanja

Da bi svoje fotografije lahko občudovali že na telefonu, je naprava opremljena s kvalitetnim zaslonom OLED z diagonalo 6,8 palca, pred poškodbami pa ga ščiti Huawiejevo steklo Kunlun druge generacije. Ločljivost zaslona je 1260x2844, osveževanje slike je prilagodljivo od 1 do 120 Hz za ravnovesje med varčnostjo in žametno gladko sliko.

H gladkemu delovanju naprave medtem prispeva še optimizacija Huaweijevega operacijskega sistema EMUI 14.2, ki temelji na androidu, in Huaweijevega procesorja Kirin 9010. Preklapljanje med aplikacijami je hitro, brez zamud je tudi pri nalaganju fotografij. Tudi daljša zahtevnejša uporaba naprave ne povzroči pregrevanja. Med testiranjem smo telefonu pustili na soncu neprekinjeno snemati tri ure. Medtem ko si marsikatera naprava vzame predih že po kakšni uri, je Pura 70 Pro tudi po treh ostala presenetljivo mlačna.

Hitro polnjenje

K priročnosti telefona Pura 70 Pro medtem prispeva še možnost nadzora naprave na daljavo s pomočjo ukazov z gibi. Za dodaten element varnosti skrbi sistem, ki prejeta sporočila na zaklenjenem zaslonu prikaže zgolj, če kamera prepozna obraz lastnika telefona. Za popestritev zaslona pa novi EMUI 14.2 ponuja še možnost interaktivnih animiranih začetnih zaslonov.

Kdor pogosto pozabi na polnjenje telefona, bo cenil baterijo s kapaciteto 5050 mAh. Zlasti njeno podporo žičnega polnjenja z močjo 100 W in brezžičnega z močjo 80 W. Slednje telefon napolni do polovice v 15 minutah. Dovolj da zjutraj telefon napolnimo med skokom pod tuš.