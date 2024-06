Najmočnejši svetovni voditelji so trenutno zbrani v Italiji na srečanju G7, ki ga gosti predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni.

Na posnetkih z družbenih omrežij je videti Bidna, ki se je med demonstracijo skoka s padalom vsaj na videz izgubil in se odpravil stran od svojih kolegov.

Meloni ga je nato potegnila za rokav in ga postavila nazaj med zbrane svetovne voditelje, Biden pa si je nadel sončna očala.

Everyone freaking out about that Biden clip at G7. I found the full video. The longer clip, in context, is even more horrifying. pic.twitter.com/obFINP7RNE