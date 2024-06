Na vajah, ki potekajo ob meji z Ukrajino, sodelujejo vojaki iz vojaškega okrožja Leningrad, vključujejo pa tudi mobilne raketne izstrelke, zračne sile in mornarico.

»Določili bomo, kako v prihodnosti izboljšati usposabljanje nestrateških jedrskih sil, da se zagotovi izpolnjevanje nalog v različnih scenarijih razvoja vojaško-politične situacije,« so sporočili z ruskega jedrskega direktorata. Rusko obrambno ministrstvo je objavilo tudi posnetka, ki prikazujeta transport jedrskih konic in mornarje, ki med ciljanjem tarče na morju odštevajo sekunde do izstrelitve raket.

🇷🇺 Second stage of the exercises of Russia's non-strategic nuclear forces The missile unit personnel in Russia's Leningrad Military District successfully conducted electronic missile launches against simulated enemy targets The personnel also practiced covertly advancing to… pic.twitter.com/nBJ0w3pHDn — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) June 13, 2024

ZDA so v odzivu povedale, da kljub grozilnim vajam niso opazile sprememb ruske strateške drže, vendar višji predstavnik ameriške obveščevalne službe svari, da je treba kljub temu grožnje, ki prihajajo z Moskve, jemati resno.

Ruski odziv na povečanje dobave orožja Ukrajini

Rusija trdi, da ZDA in njeni evropski zavezniki izzivajo jedrsko konfrontacijo. Z zadnjimi vajami želi Rusija ZDA in Evropski uniji sporočiti, da bi lahko imelo nadaljnjo oskrbovanje Ukrajine z zahodnim orožjem resne posledice, ki lahko pripeljejo do večjega spopada. Zahodni zavezniki so pred tedni začeli odločati tudi o tem, ali bodo Ukrajini dovolili, da se pred rusko ofenzivo brani z raketnim obstreljevanjem ruskega ozemlja. Temu Rusija ostro nasprotuje.

Vse jedrske države, med katere sodijo Rusija, ZDA, Kitajska, Francija in Velika Britanija, izvajajo vaje z jedrskim orožjem, vendar je zelo redko, da bi bile te neposredno povezane v veliko aktualno krizo, kot se danes dogaja v Ukrajini.