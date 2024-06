Potem ko so iz urada evropskega tožilca včeraj sporočili, da so uvedli preiskavo zaradi utemeljenih sumov subvencijskih goljufij v vrednosti več milijonov evrov in ponarejanja listin na škodo proračuna EU, so danes po več mestih v državi policisti začeli s hišnimi preiskavami.

Kot poroča Jutarnji list, so policisti začeli preiskovati tudi prostore podjetja Braća Pivac in Vajda, ki sta del največje hrvaške živilske družbe skupine Pivac.

Policija išče dokumentacijo, povezano s podporo evropske unije, ki je bila izplačana podjetju Vajda. Po podatkih Jutarnjega lista preiskujejo porabo sredstev za podporo pri izvajanju ukrepa za razvoj kmetijstva.

Podjetje Vajda naj bi za izvajanje ukrepa prejelo 20 milijonov evrov evropskih sredstev. Sredstva bi morali nameniti za obnovo živalskih farm, a preiskovalci sumijo, da četrtina denarja ni bila porabljena za te namene. Poleg prostorov obeh podjetij so preiskali tudi domove nekaterih vodilnih oseb, vendar po poročanju hrvaških medijev niso še nikogar pridržali.

Na obtožbe so se že včeraj odzvali v podjetju Vajda. Sporočili so, da so seznanjeni z dejavnostmi pristojnih organov, da sodelujejo s pristojnimi organi ter da si tudi sami želijo, da se zadeva čimprej razišče.