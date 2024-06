Evropska komisija od omenjenih podjetij zahteva podrobnosti o mehanizmih za preverjanje starosti uporabnikov, ki uporabljajo pornografske platforme, in o notranji organizaciji podjetij, da se zagotovi skladnost z DSA. Komisija želi med drugim vedeti, kako platforme preprečujejo širjenje nasilja na podlagi spola in kako zagotavljajo, da so njihovi uporabniki starejši od 18 let. Zahtevane informacije morajo podjetja zagotoviti do 4. julija. Na podlagi odgovorov bo komisija določila nadaljnje korake. Če podjetje posreduje nepravilne, nepopolne ali zavajajoče informacije ali noče odgovoriti na vprašanja, mu lahko komisija naloži denarno kazen.