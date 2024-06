»Dokler bombe padajo na Ukrajino, razmere tam niso varne. Ministri so danes znova pokazali solidarnost in se odločili, da bodo v EU še naprej nudili zaščito Ukrajincem,« je po današnjem zasedanju notranjih ministrov držav članic unije povedala državna sekretarka na belgijskem notranjem ministrstvu Nicole de Moor.

Podaljšanje do marca 2026

Strinjali so, da se začasna zaščita za ukrajinske begunce, ki bi se po trenutnih načrtih iztekla marca prihodnje leto, podaljša do marca 2026.

Zdaj morajo sicer države članice predlog, ki ga je Bruselj predstavil ta teden, še uradno potrditi. Na komisiji so ob predstavitvi predloga poudarili, da bo to več kot štirim milijonom ljudi, ki so se zatekli v EU, omogočilo gotovost in podporo.

EU je direktivo o začasni zaščiti, ki ukrajinskim beguncem med drugim omogoča brezpogojen dostop do zdravstva, šolanja, dela in stanovanj v državah članicah, aktivirala v začetku marca 2022 kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino.