Zeljković namreč že vodi treninge moštva FK Auda iz Rige, ki nastopa v najvišji latvijski ligi Tony Bet Virslīga. Lastniki kluba so namreč po seriji slabih rezultatov sredi sezone odpustili portugalskega strokovnjaka Filipeja Almeido. FK Auda iz Rige je po 17. krogih trenutno na petem mestu latvijskega prvenstva, s kar 21 točkami zaostanka za prvim mestom. Ker so lani v prvenstvu osvojili tretje mesto, so se uvrstili v kvalifikacije za konferenčno ligo in bodo 11. julija nastopili že v prvem krogu tekmovanja, kot nenosilci.