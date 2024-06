Odšli že skoraj vsi policisti, ki so motili Goloba

Naše napovedi o umiku višjih policijskih kadrov, ki so bili moteči za Golobov krog in vodstvo notranjega ministrstva, se v teh dneh v celoti uresničujejo. Eden zadnjih motečih policistov odhaja v Bosno in Hercegovino za atašeja.