Občina Medvode: Vabijo z zgodbami iz občinske zgodovine

Prebivalce in obiskovalce medvoške občine v letošnji pomladi razveseljujejo tri razstave na prostem. Ob 30-letnici občine jih je pripravilo Turistično društvo Žlebe - Marjeta, rdeča nit razstav pa so ljudje, ki so pustili pečat v skupnosti, zanimivi dogodki iz zgodovine in pomembne gradnje, ki so izboljšale bivanje v Medvodah.