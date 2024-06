Spor v napoto prenovi Križank

Stavbo Križank, ki so zaščitene kot kulturni spomenik državnega pomena, bi bilo treba celovito prenoviti. Da je prenova nujna, se strinjajo tako oba solastnika, Mestna občina Ljubljana in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, kot tudi oba uporabnika tamkajšnjih prostorov, Festival Ljubljana in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. Toda obnovo ovira spor med občino in državo.