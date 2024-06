Celje. Predsednica senata, celjska okrožna sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je bila znova, tokrat že trinajstič, primorana preklicati kazensko obravnavo na celjskem sodišču, ker Niku Starihi, staremu znancu policije, ni bilo mogoče vročiti vabila v koprskem zaporu. Kot so sporočili iz tamkajšnjega zapora, pri njih ne prestaja več zaporne kazni. Čeprav je bil na zadnji obravnavi, ko so s koprskim zaporom vzpostavili stik s Stariho prek videopovezave, poučen, da mora sodišču sporočiti vsako spremembo prebivališča, obtoženi pričakovano tega ni storil. Kje se trenutno nahaja in kam naj mu celjsko sodišče pošlje vabilo za nov narok, ne ve niti zagovornik obtoženega.

Ogrozil življenja pravosodnih policistov

Spomnimo, da gre za specialnega povratnika, doma iz Črnomlja, ki je dobro poznan tako policistom kot sodnikom in pravosodnim policistom. Zagrešil je vrsto različnih kaznivih dejanj, več kot trideset naj bi se jih nabralo, posledično pa se je za kar nekaj let nabralo tudi zapornih kazni. Te je prestajal v zaporih vse od Ljubljane do Celja, Doba in nazadnje Kopra. Marsikje so imeli z njim negativne izkušnje. V zaporu na Dobu je razbil kuhalno ploščo in televizor, na Povšetovi pa zažgal pohištvo v sobi in povzročil precejšnjo materialno škodo. Ko so ga iz Ljubljane pred petimi leti prepeljali v celjski zapor, je tam prav tako razdejal priporno celico. Najprej se je zabarikadiral vanjo, nato pa iz stene izpulil umivalnik in straniščno školjko s kotličkom vred, da je povzročil poplavo. Kot da to še ne bi bilo dovolj, je poskušal vodo elektrificirati, kar bi lahko bilo usodno za pravosodne policiste, ki so poskušali čim prej razrešiti nastalo situacijo.

Prav zaradi omenjenega dejanja bi se moral ta teden zagovarjati na celjskem sodišču. A predsednici senata doslej ni uspelo priti niti do branja obtožnice, saj se je v preteklosti zapletalo tudi s pripravo obrambe. Ko so na celjskem sodišču aprila s Stariho v koprskem zaporu vzpostavili videokonferenčno povezavo, je izlil svoj gnev na pravosodne policiste, ki da mu kratijo človekove in ustavne pravice, grenijo življenje, ga ponižujejo in mu kratijo spanec. Zato si je zadal cilj, da bo našel odvetnika, ki bo preučil podatke o posledicah kratenja spanca, kar naj bi preučevala ameriška obveščevalna agencija Cia. Kakor koli, na celjskem sodišču Stariho znova pričakujejo konec avgusta, sodnica pa je zanj rezervirala še štiri datume. A ta trenutek ni znano, kam mu bodo sploh poslali vabila.