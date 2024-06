Ali pa, kdaj je bila »tista debela toča v Ljubljani«. V takih primerih se ne počutim ravno kot razmišljujoči človek, za take dogodke je moj spomin res selektiven, da ne rečem kaj drugega – naj bom vsaj malo prizanesljiv do sebe. Si pa zapomnim vse kaj drugega – včasih mi kdo reče: »Ja, kaj vse pa ti veš!«

O svojem spominu smo ljudje nekako prepričani. Tudi sam imam podoben občutek. Za nekatere stvari bi dal roko v ogenj. Se je pa že zgodilo, da so dejstva povsem ovrgla moje prepričanje, tako da sem bil potem prav zaprepaden, kako je mogoče, da sem bil o nečem tako prepričan, pa se je izkazalo, da ni bilo tako. Koliko takih spominov je v meni, ki so pravi, in takih, ki niso? Česa vsega, česar se spomnim in za kar mislim, da je resnično, dejansko ni? Pa se nimam ravno za senilno osebo. Ko se mi je nekajkrat zgodilo, da sem ugotovil, da moje prepričanje ne drži, sem postal previdnejši. Nisem več tako kategoričen v svojih trditvah, vedno malo podvomim in se vprašam, ali imam še kakšno drugo potrditev, nekaj, s čimer lahko svoje prepričanje potrdim, preden vehementno zagovarjam svoj prav. Zato je prvi stavek tam zgoraj lahko na precej majavih nogah. Ja, najstarejši res ne pomnijo, toda zakaj? Ali samo zato, ker se kakšna stvar res ni zgodila, ali pa, ker človeški spomin pač ni trajen, ni povsem zanesljiv, verjetno pa s starostjo še nekoliko opeša?

Če se zdaj obrnemo k vremenu, je stvar podobna. Koliko različnih vremenskih dogodkov doživimo vsako leto, koliko v vsem življenju! Najbrž se sčasoma v naših glavah nabere marsikaj. Od toče do nalivov, odkritih streh … Tudi če vsega tega ne doživimo sami, nam ostanejo v nekakšnem kolektivnem spominu, sploh zdaj, ko novice takoj zakrožijo po medijih, ko izvemo za vsako opeko, ki jo je veter vrgel s strehe, za vsako drevo, ki se je zlomilo, da ne govorimo o tem, kar smo doživeli lani poleti. Take grozote bodo verjetno še dolgo ostale del našega spomina, čeprav sčasoma vsaj malo zbledijo, pa tudi pozabijo se, ko pomrejo generacije, ki so jih doživele. Pri tem ne pomagajo niti knjige o takih dogodkih. Ker če bi, ne bi ponavljali napak svojih prednikov. Je pa res, da sčasoma pride na plan naš napuh, češ, takrat niso znali, zdaj pa lahko kljubujemo. Nekoliko pa k temu pripomore tudi upanje, da se morda le ne bo ponovilo.

Ja, namesto spomina se je, vsaj pri vremenu in njegovih posledicah, bolje zanašati na materialne vire, arhive, izmerjene in zabeležene podatke.