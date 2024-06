Na Mestni občini Ljubljana, ki je lastnica preostalega deleža Križank, se strinjajo in celo pravijo, da je ena glavnih prioritet občine celovita prenova kompleksa. Tudi oba uporabnika prostorov, to sta Srednja šola za oblikovanje in fotografijo ter Festival Ljubljana, soglašata glede nujnosti prenove. A čeprav se vse relevantne ustanove strinjajo, da Križanke potrebujejo prenovo, te ni na vidiku. Zakaj ne?

Srednja šola in ministrstvo si prizadevata za to, da bi za začetek čim prej prenovili vsaj streho. Toda ljubljanska občina in njen javni zavod Festival Ljubljana menita, da gre za parcialno in zasilno rešitev, ki je kot taka neustrezna za kulturni spomenik. Občina vztraja, da mora najprej urediti odprta vprašanja z državo glede delitve solastnine v Križankah in plačila uporabnine za delež prostorov, ki so sicer v lasti občine, a jih uporablja srednja šola. Prej po mnenju občine ne morejo pristopiti k celoviti prenovi. Zaradi nesoglasij tečeta dva sodna postopka, ki sta trenutno ustavljena zaradi poskusa mediacije. Kdaj bodo ta vprašanja rešena, je torej odvisno bodisi od pripravljenosti sprtih strani na kompromise bodisi od odločitve sodišča.

Poleg negotovosti, kdaj bodo Križanke dočakale prenovo, Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo pestijo skrbi, ali bo morala zapustiti ambient, v katerem se dijaki izobražujejo, že odkar je arhitekt Jože Plečnik Križanke prenovil. Festival Ljubljana ima že vrsto let ambicijo upravljati celotni kompleks Križank. Občina se je pred leti z ministrstvom za šolstvo celo že pogajala o zamenjavi nepremičnin, na račun katere bi ljubljanska občina postala lastnica tudi državnega deleža Križank. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga sedaj vodi Darjo Felda, očitno o zamenjavi oziroma prodaji nepremičnine ne razmišlja več, saj so zagotovili, da bi tudi po gradnji novega šolskega objekta na Roški cesti Srednja šola za oblikovanje in fotografijo še vedno lahko uporabljala državne prostore v Križankah. Šola ne želi iz Križank, njeno željo pa je v spletni peticiji leta 2019 podprlo tudi več kot sedem tisoč podpisnikov.

Občina in država morata rešiti odprta vprašanja. In to čim prej, saj če bi bila rešena že v preteklosti, bi bilo stanje Križank danes verjetno veliko boljše. Tako občina kot država sta zavezani skrbi in varovanju kulturne dediščine. Zato od obeh upravičeno pričakujemo zrelo in konstruktivno ravnanje, ki bo šlo v smeri sklepanja kompromisov in iskanja rešitev tako glede čimprejšnje prenove kot tudi glede souporabe prostorov v Križankah. Ker srednja šola želi ohraniti vsaj del pedagoškega procesa v Križankah tudi po zgraditvi novih prostorov, bosta s Festivalom Ljubljana morala še naprej sobivati, ne glede na to, da ta že več let želi biti edini uporabnik križniškega kompleksa. Zaostrovanje odnosov med Festivalom in šolo, ki smo mu bili priča pred leti, bi moralo biti dovolj trden dokaz, da imata oba javna zavoda več od Križank, če sodelujeta, kot če se prepirata.