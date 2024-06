Takratna država je premogla odlične nogometaše, kot so bili Džajić, Marić, Bogičević, Šurjak, Katalinski, Petković. Žal se zaradi razprtij, po navadi povezanih z denarjem, reprezentanci nikoli ni uspelo uvrstiti v finale. Samo na svetovnem prvenstvu v Čilu se ji je po zgodovinski zmagi nad (Zahodno) Nemčijo uspelo uvrstiti v polfinale, kjer pa je izgubila s Češkoslovaško (1:3), zatem pa še tekmo za tretje mesto z gostiteljem Čilom (1:0).

Več uspeha, no, skoraj uspeha je bilo na evropskih prvenstvih: leta 1960 v Rimu je na prvem evropskem prvenstvu v finalu šele po podaljških izgubila s Sovjetsko zvezo, podobno leta 1968, kjer je v finalu izgubila z Italijo šele na drugi, ponovljeni tekmi finala, saj takrat ni bilo podaljškov in enajstmetrovk, ter leta 1976 na domači izvedbi zaključka prvenstva, ko je po vodstvu z 2:0 na koncu po podaljških v polfinalu v nepozabni tekmi izgubila z (Zahodno) Nemčijo (2:4).

Otvoritev svetovnega prvenstva 1974 smo pričakovali z veliko nestrpnostjo. Otvoritveno tekmo 13. junija »smo« igrali s takratnimi svetovnimi prvaki Brazilci. Odlična tekma, kjer je Jugoslavija imela kar nekaj priložnosti, se je končala z 0:0. Slovenci smo bili še posebej ponosni na rezultat. Odlično tekmo je namreč odigral, kasneje tudi uradno tako izbran, najboljši slovenski nogometaš vseh časov Brane Oblak, ki je bil uvrščen tudi v najboljšo reprezentanco prvenstva. Po uvrstitvi v drugi krog pa so se začele tradicionalne finančne razprtije, ko so nogometaši pred prvo tekmo grozili celo s stavko. Šele Tito je kot glavni pogajalec med Nogometno zvezo Jugoslavije in nogometaši, ki jih je zastopal Dragan Džajić, najboljše evropsko levo krilo, rešil situacijo. Žal so prepiri vplivali na igro in v drugem krogu je ekipa izgubila vse tri tekme in odšla domov.

Podobno kot pred petdesetimi leti so letos v istem času oči uprte v Nemčijo. Z otvoritveno tekmo Nemčije in Škotske se danes začenja evropsko prvenstvo, ki po svoji odmevnosti v Evropi praktično ne zaostaja veliko za svetovnim prvenstvom. Letos s široko odprtimi očmi v Nemčijo zremo tudi Slovenci. Po štirinajstih letih se je na večje prvenstvo uvrstila tudi Slovenija, nazadnje smo se udeležili svetovnega prvenstva v Južni Afriki leta 2010. Primerjava s svetovnim prvenstvom leta 1974 v Nemčiji ni mogoča, le nekateri stadioni bodo letos v istih krajih. Nogomet je v tem času naredil velikanske korake in na žalost postal tudi izjemen posel, kjer uspehe v glavnem določa denar, kratki prebliski, kot je bila Islandija, pa kvečjemu potrjujejo pravilo »največjih«.

Tudi slovenski nogomet je od osamosvojitve naredil velike korake naprej, velikokrat posute s trnjem. Osamosvojitev je prinesla svoje prvenstvo, svojo državno reprezentanco, predvsem pa odgovornost in konec izgovarjanj na »Fudbalski savez Jugoslavije«. Spremenil se je tudi odnos javnosti, ki nogometu sicer posveča pozornost, ustrezno pa le ob večjih dogodkih. Kako si drugače razložiti polne Stožice le ob večjih spektaklih (na primer ogled Cristiana Ronalda kot Portugalske), ko gledalci z istimi vstopnicami kot za tekmo s Portugalsko ne pridejo na tekmo z Armenijo. Žal številni na takšne tekme pridejo bolj za selfije, »pravi« navijači pa ostanejo brez vstopnic. Temu primerno je bilo tudi vzdušje na tekmi s Portugalsko. In Armenijo.

Še bolj se ta odnos in realnost pokažeta na tekmah slovenske lige, kjer je obisk z redkimi izjemami zelo skromen. Še najbolje se to opazi na tekmah prve lige na večjih stadionih, kjer se gledalce komaj opazi in jih je več celo na lokalnih derbijih v nižjih ligah.

Vseeno pa se je zgodil najbolj pozitiven premik, ki ga je bilo po svoje pričakovati. Bistveno se je povečal interes med otroki, o čemer priča veliko število registriranih igralcev. Nogomet briše tudi socialne razlike: kljub članarinam in opremi je še zmeraj med najcenejšimi športi in je dosegljiv tudi otrokom iz socialno šibkejših družin. Nogomet na srečo ni smučanje ali tenis, kjer so vložki staršev pogosto (pre)veliki. Navsezadnje se to pozna tudi pri uspehih alpskega smučanja, kjer je število otrok v primerjavi s preteklostjo manjše. Žal pa nekateri starši pri nogometu vidijo svojega otroka kot ekonomsko kategorijo in se drastično vmešavajo v delo trenerjev in selekcijo. Primer nemogočega obnašanja staršev pred kratkim na turnirju v Mariboru to najbolj nazorno potrjuje.

Pred nami je torej mesec dni napetih tekem. V nedeljo se bo ob 18.00 v Sloveniji življenje skoraj ustavilo, številni Slovenci bodo tudi v živo spremljali tekmo. Bodo podobno kot v Amsterdamu leta 2000 pripravili enkratno vzdušje? Pričakovanja pred prvenstvom seveda ne moremo primerjati s tistimi, ki smo jih imeli pred petdesetimi leti, ko smo veljali za resne konkurente za naslov. Že vsaka točka v težki skupini z Anglijo, Dansko in Srbijo bi bila uspeh, kaj šele uvrstitev v drugi del tekmovanja.

Nogomet bo vsaj za mesec dni združil tako pogosto sprte Slovence. Škoda le, da so evropska in svetovna prvenstva zgolj vsaka štiri leta, ko bo na stadionih na naših tekmah odmevalo »Kdor …, ni Sloven'c«. Celega slogana nisem zapisal, saj ga je avtorsko zaščitila tuja trgovska veriga! Lahko pa še zapišem: Slovenija gre naprej! x