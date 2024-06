Petrolovo zdravilo

V času, ko so se slovenski naftni trgovci začeli pogajati z vlado o tem, da jim slednja dovoli zvišanje marž, ki zdaj znašajo nekaj manj kot osem centov na liter bencina, so denimo v Petrolu, največjem trgovcu med njimi, ki je imel lani ogromnih skoraj 137 milijonov evrov čistega dobička, zagnali »oglaševalsko« akcijo, v kateri nas kupce z napisi na točilnih ročicah opozarjajo, kako nizke in skromne da so te najvišje dovoljene marže za prodajalce bencina.