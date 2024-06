Skrivnostna zgodba s primesmi znanstvene fantastike, religije, romantike in črne kronike, v kateri je v dveh letih umrlo pet ljudi, se je začela septembra 2019. Takrat sta brez sledu izginila sedemletniJoshua in njegova deset let starejša sestra Tylee. Iskali so ju družina, prijatelji, znanci, prostovoljci, policija. Vsi, razen njune mame Lori Vallow, ki je sredi preiskave odpotovala na Havaje, kjer se je dva meseca po izginotju otrok poročila s Chadom Daybellom. Bil je njena sorodna duša. Oba sta bila prepričana, da se bliža konec sveta. Nenavadnosti primera tukaj ni konec. Le dva tedna pred poroko je namreč Chadu umrla njegova ljubljena prva žena Tammy (prstane sta z Lori kupila, ko je bila ta še živa), katere truplo so po vseh teh neobičajnih pripetljajih izkopali in naredili še eno obdukcijo. Izkazalo se je, da ni umrla naravne smrti, vzrok je bila zadušitev. Le nekaj mesecev po izginotju otrok so zaradi vpletenosti v njuno smrt na Havajih aretirali mamo Lori, junija 2020 pa še maminega novega (že petega!) moža Chada. Na njegovem posestvu sredi Idaha so namreč našli trupli otrok. Truplo sedemletnika je bilo zavito v vreče za smeti, roki sta bili zlepljeni z lepilnim trakom. Ostanki njegove polsestre so bili zažgani. Lori so julija lani zaradi umora otrok obsodili na dosmrtno zaporno kazen, Chada pa pred dnevi zaradi treh umorov – poleg otrok ljubice še ženinega – na smrtno kazen. Sodbo je na sodišču sprejel stoično.

V dva meseca in pol trajajočem sojenju je porota slišala, da je Daybell živel v prepričanju, da se bliža apokalipsa. Umore je upravičeval z zgodbicami o zlobnih duhovih oziroma zombijih, ki so prevzeli telesa in duše umorjenih. Tudi obeh otrok. Obramba je sicer vztrajala pri tem, da ni dovolj dokazov za obsodbo, krivdo pa prelagala na njegovo ženo Lori. Prav ona naj bi ga potegnila v globočine zla, saj naj bi pred tem živel polno in ljubeče družinsko življenje. Po navedbah odvetnikov je bil prej tih, sramežljiv in zadržan mladenič. Porota temu ni nasedla. Verjela je, da je Daybell moril iz koristoljubja – zaradi denarja, ki bi ga z novo ženo dobila od zavarovanja umorjenih.

Ubila vse, ki so jima stali na poti

Daybell in Lori Vallow sta se spoznala oktobra 2018 na neki konferenci o religiji v kraju St. George na jugu zvezne države Utah. Nekdanji pogrebnik je bil v mormonski skupnosti znan kot pisatelj, obseden s koncem sveta. Apokalipsa se je bližala – Jezus Kristus naj bi se na Zemljo vrnil poleti 2020, človeštvo pa zdramil (ali pogubil?) s smrtonosnim, vseobsegajočim potresom. Lori se je povsem zatrapala vanj, ona pa je začarala njega. Prepričan je bil, da je ona reinkarnacija Jakoba mlajšega, enega od Jezusovih apostolov, ki je bil po prepričanju nekaterih celo njegov brat. Dokončno jo je Daybell osvojil, ko ji je povedal, da sta v resnici poročena že 2000 let, da je boginja in da ima na svetu prav posebno nalogo. Takrat sta bila še oba poročena.

Kmalu sta postala par, v dveh letih je v njuni bližini umrlo pet ljudi. Kdor koli jima je stal na poti do sreče in večnega življenja, sta ga imela za zlobnega duha ali zombija, ki ga je bilo treba uničiti. Prvi na seznamu je bil Lorijin četrti mož Charles, ki se je želel ločiti od nje. Grozila naj bi mu, da ga bo ubila, če ji bo stal na poti, angel pa bi ji pomagal znebiti se njegovega trupla. Julija 2019 ga je ustrelil njen brat Alex Cox, a za to ni bil nikoli obsojen. Vztrajal je pri tem, da je streljal v samoobrambi. Dva meseca zatem sta izginila otroka, Joshua in Tylee, oktobra istega leta je umrla Tammy Daybell. Njen mož je bil upravičen do več kot 400.000 dolarjev zavarovalnine.

Sledila je poroka zaljubljencev na Havajih, dva tedna po smrti žene in izginotju otrok sta plesala in se veselila na plaži. Decembra je umrl še njen brat Alex, a naj bi šlo za naravno smrt. Februarja 2020 so zaradi zapustitve otrok aretirali Lori, kasneje pa so jo obsodili zaradi njunega umora. Ko so na njegovem dvorišču našli posmrtne ostanke pogrešanih otrok, so prijeli še Daybella. Porota je soglasno odločila, da si za svoje tuzemske grehe zasluži smrtno kazen. Na izbiro bo imel injekcijo ali strelski vod, ki pa ga ne uporabljajo že desetletja. Še prej se bo obramba verjetno dolga leta na sodbo pritoževala.